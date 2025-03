A Pomeriggio Cinque si torna sul caso di Pierina Paganelli - la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino - dopo le nuove dichiarazioni rilasciate da Manuela Bianchi agli inquirenti. La donna ha rivisto completamente la sua versione dei fatti che ora appare molto distante da quella fornita dal suo ex amante: Manuela ora sostiene che che Louis sia stato in garage il giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina.

In collegamento da Rimini nel corso della trasmissione condotta da Myrta Merlino ci sono i legali di Louis Dassilva che rilasciano in diretta delle dichiarazioni riguardo la recente versione dei fatti di Manuela Bianchi.

"Louis ha confermato la versione dei fatti che ha sempre fornito e che ora collide con quella che abbiamo appreso essere la nuova versione della signora Bianchi" - esordisce l'avvocato Riario Fabbri, che continua - "La signora ha inteso modificare dichiarazioni sempre coerenti. Quello che possiamo fare è prenderne atto e verificare se siano attendibili o meno".

L'avvocato Andrea Guidi aggiunge: "Quella di Manuela Bianchi è una versione che contrasta nettamente con la versione fornita dal nostro assistito, versione che ha sempre sostenuto. Quella della signora è una versione che stiamo vagliando su più aspetti, in particolare quello dell'attendibilità oggettiva".

" Attendiamo che il giudice prenda una decisione - conclude l'avvocato Fabbri - La mole di dati che deve esaminare è tantissima".

