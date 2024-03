Come mostrato a Pomeriggio Cinque, l'influencer riceve da Michel Dessì lo stesso amuleto consegnato in precedenza anche a Fedez

V enerdì 1 marzo Chiara Ferragni si è nuovamente fermata davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque. Ma questa volta, anziché rilasciare dichiarazioni o indizi sulla presunta crisi con il marito Fedez, ha ricevuto lo stesso cornetto portafortuna che l'inviato Michel Dessì aveva consegnato anche al cantante pochi giorni prima. Come ricostruito nella trasmissione di Myrta Merlino, il tutto era iniziato da alcune storie pubblicate su Instagram proprio da Fedez, che aveva ironicamente chiesto ai suoi follower degli amuleti portafortuna per far fronte a un inizio del 2024 particolarmente complicato. "Se avete portafortuna, non esitate a contattarmi!", aveva infatti annunciato sui social, prima di vedere esaudita la sua richiesta grazie al tempestivo intervento di Michel Dessì.

Alla vicenda avevano fatto eco le parole di Chiara Ferragni, che nella trasmissione di Canale 5 aveva allontanato le voci che vedevano la crisi di coppia come exit strategy. " È abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Le cose che scrivono non sono vere". Infine, aveva aggiunto: "Anche io voglio il cornino, serve un po' di fortuna". Perciò a poche ore di distanza, Michele Dessì ha nuovamente incontrato l'influecer. "Come promesso, ecco il corno: questo porta fortuna", commenta l'inviato, facendo notare a Chiara Ferragni i buoni risultati già ottenuti da Fedez. "Speriamo porti fortuna anche a me per tutto", commenta Chiara Ferragni, ringraziando la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

