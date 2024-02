Crisi Ferragnez, Fedez a Pomeriggio Cinque: "Chi vive sperando..."

Fedez torna a rilasciare alcune dichiarazioni a Pomeriggio Cinque. Intercettato dalle telecamere del programma condotto da Myrta Merlino, il cantante dedica qualche momento a rispondere alle domande dell'inviato Michel Dessì, che gli ha portato un corno rosso come portafortuna, considerando le difficoltà che sta attraversando. "Se avete portafortuna, non esitate a contattarmi!", aveva infatti detto sui social l'influencer.

"Mi sono anche scheggiato un dente", racconta Fedez, aggiungendo di condividere queste disavventure sui social con l'intento di alleggerire le difficoltà: "È autoironia", spiega, e continua: "Ti do una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo".

Fedez a Pomeriggio Cinque

Il cantante ha però evitato di rilasciare dichiarazioni riguardo alla presunta rottura con Chiara Ferragni: "Non lo vengo a dire a te! Ma ti rivelo un'altra massima: chi vive sperando, muore… come finisce?". Durante la puntata di venerdì 23 febbraio, Fedez si era già rifiutato di rispondere: "Secondo voi, ha senso che io, con due figli, venga a raccontare i problemi della mia vita qui?".