Crisi Ferragnez, Fedez a Pomeriggio Cinque: "Ora i miei figli sono la priorità"

Mentre continuano a susseguirsi indiscrezioni e dettagli sulla presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni, il cantante milanese è stato intercettato dalle telecamere di Pomeriggio Cinque per fornire la sua versione dei fatti. "Secondo voi, ha senso che io con due figli venga a raccontare a voi i problemi della mia vita?", esordisce nella clip mostrata durante la puntata in onda venerdì 23 febbraio. Quindi, rifiutando l'idea che si tratti di un complotto, prosegue: "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e in questo momento sono i miei figli". E al giornalista Michel Dessì spiega: "Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito...".

Infine, Fedez si sofferma sulla vicinanza di Donatella Versace, impegnata a Milano per la settimana della moda: "Questo pomeriggio andrò alla sua sfilata perché è una grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento".

