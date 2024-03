L'influencer conferma a Pomeriggio Cinque che la crisi con Fedez è reale: "Non è exit strategy, anzi è abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Le cose che scrivono non sono vere"

Chiara Ferragni torna a rilasciare nuove dichiarazioni a Pomeriggio Cinque. Michel Dessì, inviato del programma, ha intervistato l'influencer per scoprire se la separazione con Fedez fosse stata pianificata per distogliere l'attenzione dai guai giudiziari che hanno coinvolto i Ferragnez dopo il caso Balocco.

Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque

"Niente è finto", commenta Chiara Ferragni, e aggiunge: "Non è exit strategy, anzi è abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Le cose che scrivono non sono vere". Poi scherza: "Anche io voglio il cornino", facendo riferimento al regalo portafortuna che la conduttrice di Pomeriggio Cinque aveva regalato a Fedez il giorno precedente.

Non è la prima volta che l'imprenditrice digitale si esprime nel programma condotto da Myrta Merlino: "È un momento doloroso", aveva dichiarato nei giorni scorsi.

Michel Dessì aveva anche intervistato Fedez, che aveva confermato quanto dichiarato dalla moglie: "Chiunque può dire ciò che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e in questo momento sono i miei figli", aveva commentato, negando l'ipotesi di un complotto orchestrato dalla sua famiglia come exit strategy per ripulire la propria immagine.

