Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni è stata raggiunta dai microfoni di Pomeriggio Cinque. L'inviato del programma, Michel Dessì, ha intercettato l'influencer nella giornata di lunedì 26 febbraio, mentre era diretta dal suo psicologo.

"È un momento doloroso", ha risposto Chiara Ferragni, prima di chiudere dietro di sé il portone, al giornalista che le chiedeva come stesse. Poche parole, ma che confermano il periodo complicato per lei e la sua famiglia.

L'inviato di Pomeriggio Cinque era riuscito anche a parlare con Fedez, il quale si era fermato qualche secondo in più rispetto alla moglie: "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e in questo momento sono i miei figli", il commento del rapper in risposta a chi ipotizza un complotto ordito dalla sua famiglia per distogliere l'attenzione dai guai giudiziari che hanno investito i Ferragnez dopo il caso Balocco.

