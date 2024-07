Sabato 20 luglio, in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, va in onda il secondo capitolo della saga di Indiana Jones

Sabato 20 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il secolo capitolo della saga di Steven Spielberg con Harrison Ford e Kate Capshaw.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto: la trama

Nel 1935 l'archeologo Indiana Jones recupera un prezioso cimelio per un ricco uomo di Shangai.

Ma le cose non vanno per il meglio e Indiana Jones è costretto a fuggire a bordo di un piccolo aereo insieme a una cantante di cabaret e a un ragazzino che gli fa da guida. Abbandonato dai piloti, l'aereo precipita sulle montagne tibetane ai confini con l'India. I nostri eroi raggiungono la reggia di Pencot dove scoprono l'esistenza di un tempio sotterraneo, sede di orribili sacrifici e copertura di un crudele sfruttamento di bambini, utilizzati come schiavi.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto: il cast

Harrison Ford torna nei panni di Indiana Jones dopo l'interpretazione nel primo capitolo di Indiana Jones. Per questo ruolo ha ottenuto la candidatura ai Saturn Award come miglior attore.

Al suo fianco Kate Capshaw nei panni della cantante Willie Scott. Dopo aver preso parte ad alcune pellicole come Dreamscape - Fuga nell'incubo e Space Camp - Gravità zero, l'attrice si è ritirata dalle scene nel 2001.

Nel cast del film troviamo: Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Roy Chiao.

Indiana Jones e il Tempio Maledetto: curiosità sul film

Nel 1985 Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha vinto il premio Oscar come migliori effetti speciali e ha raccolto una candidatura come migliore colonna sonora.

Harrison Ford durante le riprese ha avuto un grave infortunio a causa di un combattimento: tuttavia, l'attore è riuscito a riprendersi in poco tempo e a tornare sul set.

Grazie a questo film, Steven Spielberg ha conosciuto Kate Capshaw: i due sono convolati a nozze nel 1991.

