Antonino Spinalbese concorrente di The Couple: "Entro da single, ma con il cuore occupato"

Ospite a Pomeriggio Cinque, Antonino Spinalbese rivela di essere tra i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5, in onda in prima serata da lunedì 7 aprile con la conduzione di Ilary Blasi.

Con chi farà coppia è ancora top secret: "Stavo cercando qui tra i camerini", risponde il concorrente quando Myrta Merlino gli chiede con chi parteciperà al programma.

Alla domanda cosa ne farà del montepremi se mai dovesse vincere The Couple, Antonino Spinalbese risponde: "Scapperò per un po', ovviamente con mia figlia. Con il restante vedremo, ti porto fuori a cena", scherza con la conduttrice. Riguardo la sua vita privata, invece, dichiara: "Ho il cuore occupato, ma sono single".

Sul suo rapporto con Belén Rodríguez, madre di sua figlia Luna, Spinalbese dichiara: "La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, è fondamentale, per la mia vita e per la sua vita. Belén mi dà sempre il consiglio di essere me stesso, consiglio che lei ha forse usato un po' troppo, però ha funzionato".

In The Couple - Una vittoria per due i concorrenti, in coppia, dovranno affrontare prove fisiche e mentali, superare strategie e affrontare una convivenza forzata. Solo una coppia riuscirà a vincere, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori.

Tra i concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi anche Jasmine Carrisi che, ospite di Mattino Cinque News, ha rivelato che parteciperà insieme all’amico make-up artist Pierangelo Greco; Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei che hanno parlato della loro partecipazione a Pomeriggio Cinque; Irma Testa e la sorella Lucia, annunciate a Mattino Cinque News.

