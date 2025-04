The Couple, anche Irma Testa e la sorella Lucia tra i concorrenti del reality game

A Mattino Cinque News svelati i nomi di Irma Testa e della sorella Lucia come nuove concorrenti di The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi

Nel corso della puntata di Mattino Cinque News di venerdì 4 aprile, nuovo annuncio che riguarda The Couple - Una vittoria per due, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, in onda in prima serata dal 7 aprile. Tra i concorrenti che parteciperanno al programma sono state ufficializzate anche Irma Testa e la sorella Lucia.

Classe 1997, Irma Testa è una campionessa di pugilato, sport che ha iniziato a praticare all'età di 12 anni per seguire la sorella maggiore. Tra i numerosi riconoscimenti conquistati dall'atleta anche un bronzo agli Europei 2012 in Polonia, un oro mondiale nel 2013 in Bulgaria e il titolo di Miglior pugile ai mondiali 2015 a Taiwan.

Irma e Lucia Testa sono molto legate, come ha spiegato Federica Panicucci: "Per Irma la sorella Lucia è come una seconda madre: Lucia ha rinunciato alla carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata agli Europei, il sogno della sorella è diventato anche il suo. Nonostante i percorsi diversi non si sono mai separate".

In The Couple - Una vittoria per due i concorrenti, in coppia, dovranno affrontare prove fisiche e mentali, superare strategie e affrontare una convivenza forzata. Solo una coppia riuscirà a vincere, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori.

Tra i concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi anche Jasmine Carrisi che, ospite di Mattino Cinque News, ha rivelato che parteciperà insieme all’amico make-up artist Pierangelo Greco, e Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei che hanno parlato della loro partecipazione al programma ospiti di Pomeriggio Cinque.

