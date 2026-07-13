A Quarto Grado le ultime notizie sull'omicidio di Pierina Paganelli . Ospite in studio Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi , che condivide la sua opinione sul caso. Riguardo ai sospetti su di lui, Loris dichiara: "La cosa che mi ha ferito molto è che da una parte ci sono stati tantissimi indizi verso una persona, ma verso di me, più che altro, si vanno ad inventare indizi, addirittura con fotomontaggi. Non riesco a capire il perché, è questo che mi ferisce. Cosa c'è dietro?".

Quando Gianluigi Nuzzi gli chiede se Louis Dassilva, scarcerato e assolto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, possa essere l'assassino, Loris Bianchi risponde: "Non siamo ipocriti, c'è una Procura che insieme a tanti altri giudici togati che hanno preso in esame questo caso nell'arco di tre anni sono stati sopra a Louis Dassilva, addirittura ne hanno confermato la carcerazione. Qualche dubbio mi viene che possa essere stato lui, non siamo ipocriti".

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