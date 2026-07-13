Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 13 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Dopo la violenta sfuriata di Sengul i fratelli Eren decidono di lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman dallo zio materno, Sahin. Quando Orhan lo scopre, nonostante sia appena uscito dalla terapia intensiva, si precipita per fermarli. I fratelli, toccati dalla sua reazione, abbandona l'idea di partire.

Nel frattempo, però, la situazione precipita di nuovo. Orhan affronta Sengul e la accusa di aver cacciato i suoi nipoti. Omer non tollera più la precarietà in cui vivono e vorrebbe lasciare la casa degli zii.

Infine, Omer si presenta dalla polizia e dichiara che Berk non era coinvolto nell'aggressione, ritirando così la denuncia. Tornato a casa con il denaro ottenuto, si scontra con Kadir, il quale lo accusa di aver sacrificato la propria integrità in cambio di soldi. Nel mezzo della discussione la piccola Emel reagisce d'istinto e getta la busta nel fuoco: il denaro viene completamente distrutto. Sconvolto e senza più appigli, Omer abbandona la casa.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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