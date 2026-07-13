Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 luglio durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ogulcan ripaga il debito e Salih comunica a Mazlum di essere stato risarcito dall'assicurazione. Omer si convince a partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro.
Akif Atakul rivela pubblicamente che Omer è il figlio biologico di Suzan. Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre.
Omer affronta Suzan e scopre una verità sconvolgente sul proprio passato: suo padre non è a conoscenza della sua esistenza e fu il nonno a decidere di abbandonarlo.
A scuola, l'arrivo di Tolga riaccende vecchi rancori e mette subito in difficoltà Omer e suo fratello Kadir, fino ad arrivare a uno scontro fisico.
Omer trascorre del tempo con Suzan, nonostante l'ostilità di Harika. Sengul vorrebbe tornare a casa, ma Orhan rimane fermo nella sua decisione di non perdonarla.
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