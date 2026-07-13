Ogulcan ripaga il debito e Salih comunica a Mazlum di essere stato risarcito dall'assicurazione. Omer si convince a partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro.

Akif Atakul rivela pubblicamente che Omer è il figlio biologico di Suzan. Harika reagisce con rabbia e disprezzo verso la madre.

Omer affronta Suzan e scopre una verità sconvolgente sul proprio passato: suo padre non è a conoscenza della sua esistenza e fu il nonno a decidere di abbandonarlo.

A scuola, l'arrivo di Tolga riaccende vecchi rancori e mette subito in difficoltà Omer e suo fratello Kadir, fino ad arrivare a uno scontro fisico.

Omer trascorre del tempo con Suzan, nonostante l'ostilità di Harika. Sengul vorrebbe tornare a casa, ma Orhan rimane fermo nella sua decisione di non perdonarla.

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