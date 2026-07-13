La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer, dopo lo scontro con Kadir, si rifugia da Ayse, che gli regala una nuova divisa per la scuola. Kadir si riavvicina a Melisa e la tensione nell'istituto sale. Mazlum, infatti, affronta Berk nei bagni per proteggere gli Eren.
Orhan scopre che Sengul ha usato i risparmi di Kadir per comprare un televisore. Dopo esserne venuto a conoscenza chiede il divorzio. Infine, Doruk organizza un concerto in diretta per la biblioteca della scuola gemellata all'Istituto Ataman.
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