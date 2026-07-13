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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV13 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 14 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 14 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 14 luglio

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer, dopo lo scontro con Kadir, si rifugia da Ayse, che gli regala una nuova divisa per la scuola. Kadir si riavvicina a Melisa e la tensione nell'istituto sale. Mazlum, infatti, affronta Berk nei bagni per proteggere gli Eren.

Orhan scopre che Sengul ha usato i risparmi di Kadir per comprare un televisore. Dopo esserne venuto a conoscenza chiede il divorzio. Infine, Doruk organizza un concerto in diretta per la biblioteca della scuola gemellata all'Istituto Ataman.

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