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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV10 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 10 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 10 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 10 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 10 luglio

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia

In seguito alla caduta durante la rissa tra i suoi nipoti e il gruppo di ragazzi, lo zio Orhan viene ferito e portato in ospedale. Lì viene operato d'urgenza. Sengul sfoga tutta la sua rabbia contro i nipoti del marito e li manda via da casa. Questi ragazzi sono costretti ad affrontare un'altra notte in strada e con pochi spiccioli per mangiare.

Melisa e Susen mostrano la loro preoccupazione a Kadir non vedendo il ragazzo alla caffetteria né a scuola. Nel frattempo, la polizia arresta Berk. L'unico che può aiutarlo è Akif, che viene contattato dal padre del ragazzo. La situazione si rivela complicata finché l'uomo si trova in ospedale. Successivamente Sengul e figli vengono informati che Orhan è fuori pericolo e potranno andare a trovarlo.

Kadir e i suoi fratelli decidono di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dallo zio Sahin. A scuola, lo stesso Kadir incontra Susen e le dice che non possono più stare insieme in quanto hanno caratteri troppo diversi. Omer rivede Ayse e non le dice che sta per trasferirsi, ma si scambiano comunque il numero di telefono. Doruk, appreso da Melisa del trasferimento dei fratelli Eren, si precipita da Asiye e le dichiara il suo amore, deciso a cambiare per conquistarla.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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