Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 10 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

In seguito alla caduta durante la rissa tra i suoi nipoti e il gruppo di ragazzi, lo zio Orhan viene ferito e portato in ospedale. Lì viene operato d'urgenza. Sengul sfoga tutta la sua rabbia contro i nipoti del marito e li manda via da casa. Questi ragazzi sono costretti ad affrontare un'altra notte in strada e con pochi spiccioli per mangiare.

Melisa e Susen mostrano la loro preoccupazione a Kadir non vedendo il ragazzo alla caffetteria né a scuola. Nel frattempo, la polizia arresta Berk. L'unico che può aiutarlo è Akif, che viene contattato dal padre del ragazzo. La situazione si rivela complicata finché l'uomo si trova in ospedale. Successivamente Sengul e figli vengono informati che Orhan è fuori pericolo e potranno andare a trovarlo.

Kadir e i suoi fratelli decidono di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dallo zio Sahin. A scuola, lo stesso Kadir incontra Susen e le dice che non possono più stare insieme in quanto hanno caratteri troppo diversi. Omer rivede Ayse e non le dice che sta per trasferirsi, ma si scambiano comunque il numero di telefono. Doruk, appreso da Melisa del trasferimento dei fratelli Eren, si precipita da Asiye e le dichiara il suo amore, deciso a cambiare per conquistarla.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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