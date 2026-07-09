Kadir inizia a lavorare nel cantiere in cui è morto suo padre, affronta, così, il peso dei ricordi e delle responsabilità verso i fratelli minori. Omer si rimbocca le maniche vendendo riso, sognando un futuro più roseo. A scuola, Aybike viene umiliata da Berk e reagisce con rabbia. Scossa da quanto accaduto, Melisa affronta Kadir in cerca di conferme, ma lui evita di esporsi, lasciandola sospesa tra dubbio e speranza.

Nel frattempo, Omer e Ayse diventano sempre più complici. Presso la sede del Gruppo Ataman, Nebahat e Akif scoprono che Suzan è diventata socia azionaria della compagnia dopo la morte di suo marito.

La professoressa Filiz rivela a Asiye che il compito da rifare sull'empatia era solo uno stratagemma di Doruk per poter passare del tempo con lei. Durante il confronto, lo zaino della ragazza cade, rivelando delle lavette fatte all'uncinetto che vende al mercato per sostenere la famiglia. La tensione a scuola degenera e Berk umilia Aybike diffondendo una sua foto compromettente tra gli studenti.

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