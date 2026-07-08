Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 8 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Asiye trova Kadir, Ömer ed Emel privi di sensi a causa delle esalazioni della stufa. Grazie all'intervento dello zio Orhan, i tre fratelli vengono portati in salvo. Parallelamente, in ospedale, il destino divide due famiglie: mentre Akif supera l'operazione, Kenan muore, gettando Harika nella più profonda disperazione.
Akif manipola sua moglie e riesce a farsi perdonare. Temendo la reazione della domestica, gli Atakul cercano di tenerla buona regalandole vestiti e scarpe pregiati.
Berk regala a Melisa una collana palesando il suo interesse nei suoi confronti, ma lei lo respinge. Nel frattempo, Doruk cerca una scusa per conoscere meglio Asiye e le chiede di aiutarlo con un compito sull'empatia.
Ogulcan regala alla cuginetta Emel il suo vecchio computer, ma appena Sengul lo scopre, angosciata per le spese della famiglia, se lo riprende subito.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google