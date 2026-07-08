La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir inizia a lavorare nel cantiere dove è morto suo padre, affrontando il peso dei ricordi e delle responsabilità verso i fratelli minori. Anche Ömer si dà da fare vendendo riso.
A scuola, Aybike viene umiliata da Berk.
Melisa affronta Kadir in cerca di conferme, ma lui evita di esporsi. Parallelamente, un nuovo legame inizia a prendere forma: tra Ömer e Ayse nasce una certa complicità.
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