Kadir inizia a lavorare nel cantiere dove è morto suo padre, affrontando il peso dei ricordi e delle responsabilità verso i fratelli minori. Anche Ömer si dà da fare vendendo riso.



A scuola, Aybike viene umiliata da Berk.



Melisa affronta Kadir in cerca di conferme, ma lui evita di esporsi. Parallelamente, un nuovo legame inizia a prendere forma: tra Ömer e Ayse nasce una certa complicità.

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