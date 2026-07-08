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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV08 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 9 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 9 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 9 luglio

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Kadir inizia a lavorare nel cantiere dove è morto suo padre, affrontando il peso dei ricordi e delle responsabilità verso i fratelli minori. Anche Ömer si dà da fare vendendo riso.

A scuola, Aybike viene umiliata da Berk.

Melisa affronta Kadir in cerca di conferme, ma lui evita di esporsi. Parallelamente, un nuovo legame inizia a prendere forma: tra Ömer e Ayse nasce una certa complicità.

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