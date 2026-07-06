Orhan scopre che i fratelli Eren hanno deciso di trasferirsi a Adiyaman, esce dall'ospedale e fa il possibile per fermarli. Il suo appello, sincero e disperato, riesce a toccarli e a farli tornare sui propri passi.

Sengul rivela ad Akif che il denaro dato a Omer è stato bruciato. Inoltre, durante un momento di confidenza, Akif racconta a Sengul la sua storia.

Doruk va da Asiye per farle gli auguri e confessa di essere davvero innamorato di lei. Kadir assiste alla scena e prende la decisione di sostenere Asiye, anche se le dice che terrà d'occhio Doruk perché non si fida di lui.

Harika tenta di incastrare Asiye nascondendo le domande rubate di un compito nel suo zaino, sperando di farla espellere dalla scuola. Doruk però interviene e, pur di salvare la ragazza, accusa se stesso del furto.

I fratelli Eren scoprono che Sengul ha impiegato il denaro di Suzan per la retta scolastica di Aybike e Ogulcan anziché consegnarlo a loro.

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