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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV07 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 7 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 7 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 7 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 7 luglio

Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Doruk si sta allontanando sempre di più da Harika, e decide di recarsi da Asiye per provare l'esibizione che porteranno al concorso. Sengul e Orhan movimentano la serata a casa dei nipoti. Melisa nota una certa tensione fra i suoi genitori, ma i due negano l'evidenza. Sebahat convince Asiye ed Omer a visitare l'appartamento in affitto nel suo palazzo e i due rimangono stupiti tanto che vorrebbero affittarlo.

A seguito del ricatto a Yasemin, Akif ottiene un accordo di divorzio vantaggioso e inizia a pianificare il suo futuro con Suzane. Harika, turbata per essersi lasciata con Doruk e aver scoperto di avere un fratello, passa la serata con Gokulcan. Il ragazzo è innamorato di lei, e quando racconta a casa che Harika ha un fratello, Ohran e Kadir temono che Omer scopra la verità.

Nel frattempo, Asiye parte con Doruk si stanno recando al concorso musicale, quando la macchina di lui ha un guasto e i due ragazzi arrivano ad Ankara in autostop.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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