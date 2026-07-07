Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 7 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Doruk si sta allontanando sempre di più da Harika, e decide di recarsi da Asiye per provare l'esibizione che porteranno al concorso. Sengul e Orhan movimentano la serata a casa dei nipoti. Melisa nota una certa tensione fra i suoi genitori, ma i due negano l'evidenza. Sebahat convince Asiye ed Omer a visitare l'appartamento in affitto nel suo palazzo e i due rimangono stupiti tanto che vorrebbero affittarlo.

A seguito del ricatto a Yasemin, Akif ottiene un accordo di divorzio vantaggioso e inizia a pianificare il suo futuro con Suzane. Harika, turbata per essersi lasciata con Doruk e aver scoperto di avere un fratello, passa la serata con Gokulcan. Il ragazzo è innamorato di lei, e quando racconta a casa che Harika ha un fratello, Ohran e Kadir temono che Omer scopra la verità.

Nel frattempo, Asiye parte con Doruk si stanno recando al concorso musicale, quando la macchina di lui ha un guasto e i due ragazzi arrivano ad Ankara in autostop.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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