Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 6 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Nebahat ha organizzato una festa in casa Atakul perché vuole rendere felice Emel. Si tratta del suo primo compleanno dopo la morte dei suoi genitori. In realtà, dietro la realizzazione della festa si cela la volontà di ricattare suo marito Akif. Nel frattempo, Harika scopre che Suzan aspetta un figlio dallo stesso Akif. Madre e figlia si scontrano e durante la lite, Harika spinge accidentalmente Suzane e quest'ultima cade dalle scale.

In ospedale, la donna perde il bambino, mentre Harika, travolta dal dolore e ferita dall'indifferenza di Doruk cerca conforto in Ogulcan.

Infine, Harika scopre che sua madre aveva avuto un figlio prima di lei, di cui però non si sa nulla. Akif viene a sapere che Sengul ha consegnato a Nebahat la chiavetta contenente il video in cui lui uccide Veli, e tenta di minacciare sia lei che la moglie.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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