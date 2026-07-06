Doruk cerca di allontanarsi da Harika e decide di andare a casa di Asiye per provare la canzone che presenteranno al concorso. Melisa nota che tra i suoi genitori si è creata una certa tensione, ma i due negano l'evidenza.



In seguito al ricatto all' avvocato di Nebahat, Akif riesce a ottenere un accordo di divorzio vantaggioso e inizia a sognare il suo futuro con Suzane.

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