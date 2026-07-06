La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 7 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Doruk cerca di allontanarsi da Harika e decide di andare a casa di Asiye per provare la canzone che presenteranno al concorso. Melisa nota che tra i suoi genitori si è creata una certa tensione, ma i due negano l'evidenza.
In seguito al ricatto all' avvocato di Nebahat, Akif riesce a ottenere un accordo di divorzio vantaggioso e inizia a sognare il suo futuro con Suzane.
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