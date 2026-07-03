La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 6 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nebahat organizza una festa in casa Atakul per regalare alla piccola Emel un momento di felicità nel giorno del suo primo compleanno dalla morte dei genitori. Tuttavia, dietro quell'apparente gesto di generosità, si cela un disegno ben più oscuro: Nebahat vuole ricattare suo marito Akif, servendosi del video che lo inchioda all'omicidio di Veli.
Nel frattempo, Harika scopre che Suzan aspetta un figlio da Akif.
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