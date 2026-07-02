Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 2 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Nebahat e Akif vanno a cena fuori per festeggiare il loro anniversario e al locale incontrano Suzan, Kenan e Harika. Suzan assiste, così, alla felice reazione di Nebahat davanti alla preziosa collana che le ha regalato suo marito.



Kadir tenta di allontanare Melisa per sempre, ma lei gli dice di essere innamorata di lui. Successivamente la ragazza confida a Mazlum di essersi dichiarata a Kadir. Mazlum decide così di aiutarla e organizza un incontro a casa sua con Kadir. Sarà presente anche Zeyno, la ragazza di Mazlum. La serata dopo un iniziale imbarazzo, si rivela molto serena e divertente.

Suzen dice ad Akif che è incinta di lui e che vuole divorziare da Kenan e tenere il bambino. Akif cerca di prendere tempo con lei, le promette che divorzierà da Nebahat, e le dice che ha bisogno di riflettere per definire meglio il futuro dell'azienda che ha insieme a suo marito.

Il preside sorprende Asiye, Harika e Aynbike mentre stanno litigando e dopo averle convocate nel suo ufficio le mette in punizione tutte e tre.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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