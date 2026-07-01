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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV01 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata dell'1 luglio in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda l'1 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 1 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata dell'1 luglio

Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Suzan va a riprendere Harika alla Stazione di polizia e quando tornano a casa, la ragazza si sfoga con la madre. Intanto, Kadir torna a casa dall'ospedale e Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa che era stata lei a denunciare i delinquenti che lo avevano pestato.

Inoltre, i problemi economici non sono finiti, perché agli Eren viene staccata la luce a causa di bollette non pagate. In un negozio, Aybike vede Harika rubare e le fa un video. Decide poi di mostrarlo ai cugini e al fratello, che le dicono di cancellarlo per evitare problemi futuri.

Kadir si trova di nuovo in difficoltà economica e Orhan si offre di aiutarlo pagandogli la spesa. Mentre tornano a casa, dice a Kadir che vorrebbe parlargli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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