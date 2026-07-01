Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 1 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Suzan va a riprendere Harika alla Stazione di polizia e quando tornano a casa, la ragazza si sfoga con la madre. Intanto, Kadir torna a casa dall'ospedale e Melisa esce prima da scuola per andare a trovarlo e gli confessa che era stata lei a denunciare i delinquenti che lo avevano pestato.

Inoltre, i problemi economici non sono finiti, perché agli Eren viene staccata la luce a causa di bollette non pagate. In un negozio, Aybike vede Harika rubare e le fa un video. Decide poi di mostrarlo ai cugini e al fratello, che le dicono di cancellarlo per evitare problemi futuri.

Kadir si trova di nuovo in difficoltà economica e Orhan si offre di aiutarlo pagandogli la spesa. Mentre tornano a casa, dice a Kadir che vorrebbe parlargli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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