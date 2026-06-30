Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV30 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 30 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 30 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 30 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 30 giugno

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia

I ragazzi Eren tornano a scuola e subito ricominciano gli scontri: Harika vuole attaccare sulla schiena di Aybike un foglio con una scritta denigratoria e si genera un'altra rissa, finita con Aybike che prende Berk per i capelli. Harika si vendica rubando il diario segreto della ragazza e leggendolo ad alta voce davanti a tutti i compagni di scuola. Lì per lì Aybike reagisce e schiaffeggia la ragazza, ma subito dopo dimostra quanto si è sentita umiliata: davanti ad alcune compagne, fa finta di non conoscere suo padre che cerca di consolarla.

Dopo le parole di disprezzo di Aybike, Orhan teme che i suoi figli possano vergognarsi di lui, ma sua moglie Sengül cerca di consolarlo. Kadir sta per accettare il lavoro di Mehmet, ma l'uomo viene arrestato e il ragazzo crede di essere finalmente libero. Purtroppo, Mehmet lo vede e credendo che sia stato Kadir a denunciarlo, manda due scagnozzi che lo accoltellano.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche