I ragazzi Eren tornano a scuola e subito ricominciano gli scontri: Harika vuole attaccare sulla schiena di Aybike un foglio con una scritta denigratoria e si genera un'altra rissa, finita con Aybike che prende Berk per i capelli. Harika si vendica rubando il diario segreto della ragazza e leggendolo ad alta voce davanti a tutti i compagni di scuola. Lì per lì Aybike reagisce e schiaffeggia la ragazza, ma subito dopo dimostra quanto si è sentita umiliata: davanti ad alcune compagne, fa finta di non conoscere suo padre che cerca di consolarla.



Dopo le parole di disprezzo di Aybike, Orhan teme che i suoi figli possano vergognarsi di lui, ma sua moglie Sengül cerca di consolarlo. Kadir sta per accettare il lavoro di Mehmet, ma l'uomo viene arrestato e il ragazzo crede di essere finalmente libero. Purtroppo, Mehmet lo vede e credendo che sia stato Kadir a denunciarlo, manda due scagnozzi che lo accoltellano.

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