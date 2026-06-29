Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 luglio durante i primi episodi di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Nebahat organizza una festa in casa Atakul per regalare alla piccola Emel un momento di felicità nel giorno del suo primo compleanno dalla morte dei genitori. Suzan scopre di aver perso il bambino in seguito alla caduta.
Melisa nota tensione fra i suoi genitori, ma i due negano l'evidenza. Nebahat e Suzan si incontrano casualmente in palestra e tra i due scoppia un acceso confronto.
Grazie all'intervento dello zio Orhan, i tre fratelli vengono portati in salvo nel cortile dove riprendono conoscenza. Parallelamente, in ospedale, il destino divide due famiglie: mentre Akif supera l'operazione, Kenan muore.
A scuola, Aybike viene umiliata da Berk e reagisce con rabbia, trascinando tutti nel conflitto e portando allo scoperto verità scomode.
Lo zio Orhan viene portato in ospedale, dopo la caduta durante la rissa tra i suoi nipoti ha avuto un'emorragia interna.
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