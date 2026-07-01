Harika è gelosa di Asiye e Doruk e le fa un brutto scherzo. Omer si vuole vendicare e decide di pubblicare il video di Aybike sorpresa a rubare, ma Kadir interviene e glielo impedisce.

Sengul si reca a casa di Nebahat e le impone di farla lavorare per lei. Melisa, invece, per avere occasione di vedere Kadir, va a studiare da Omer.

Nebahat e Akif vanno a cena fuori per festeggiare il loro anniversario e nel ristorante incontrano Suzan, Kenan e Harika. Suzan vede la reazione di Nebahat davanti alla preziosa collana che le ha regalato suo marito.

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