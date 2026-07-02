La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 3 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Melisa continua a essere intenzionata a conquistare Kadir, ma il ragazzo non cede perché sa che suo fratello Omer è innamorato di lei.
Doruk tenta di convincere Asiye a partecipare al concorso musicale. Fra i due nasce perfino un'accesa discussione a cui assiste Berk.
Orhan chiede al figlio Ogulcan di trovare un modo per aiutare economicamente i cugini, ma Sengul è contraria.
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