Asli, una cara amica di Nebahat e Suzan, dà alla luce una bambina e le due donne vanno a trovarla in ospedale. Lì si incontrano e Suzan, dopo aver sentito dire a Nebahat che lei e Akif hanno deciso di avere un altro figlio, perde totalmente il controllo.



Melisa continua a essere intenzionata a conquistare Kadir.



Si avvicina il compleanno di Emel e la piccola chiede una torta alla zia perché è convinta che i genitori torneranno. A un certo punto la bambina crede di vedere la madre e scappa salendo da sola su un autobus. Orhan riesce a recuperare Emel e la porta al cimitero, dove le racconta che i genitori non torneranno mai, ma che vivranno sempre nel suo cuore.



Dopo aver scoperto del tradimento, Nebahat manda le carte del divorzio al marito, ma Akif le fa capire che non è una cosa possibile e la minaccia.



Intanto, la lettera di Melisa per Kadir, finisce nelle mani di Ömer che dichiara alla ragazza tutto il suo amore. Quando Ömer scopre che Melisa, in realtà, ama il fratello, i due hanno un aspro confronto.

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