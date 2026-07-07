Asiye e Doruk trionfano alla gara di canto. Kadir, Omer ed Emel sono privi di sensi a causa delle esalazioni della stufa. Grazie all'intervento dello zio Orhan, i tre fratelli vengono portati in salvo nel cortile dove riprendono conoscenza. Parallelamente, in ospedale Akif supera l'operazione, Kenan, invece, muore e Harika si dispera.

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