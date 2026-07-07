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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV07 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dell'8 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 8 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 8 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dell'8 luglio

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Asiye e Doruk trionfano alla gara di canto. Kadir, Omer ed Emel sono privi di sensi a causa delle esalazioni della stufa. Grazie all'intervento dello zio Orhan, i tre fratelli vengono portati in salvo nel cortile dove riprendono conoscenza. Parallelamente, in ospedale Akif supera l'operazione, Kenan, invece, muore e Harika si dispera.

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