La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 8 luglio dalle 16:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asiye e Doruk trionfano alla gara di canto. Kadir, Omer ed Emel sono privi di sensi a causa delle esalazioni della stufa. Grazie all'intervento dello zio Orhan, i tre fratelli vengono portati in salvo nel cortile dove riprendono conoscenza. Parallelamente, in ospedale Akif supera l'operazione, Kenan, invece, muore e Harika si dispera.
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