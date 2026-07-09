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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV09 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 10 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 10 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 10 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 10 luglio

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Lo zio Orhan in seguito alla caduta durante una rissa, viene portato in ospedale e viene operato d'urgenza. Sengul si arrabbia con i nipoti del marito e li caccia di casa. I ragazzi dovranno affrontare un'altra notte in strada e con pochi soldi per mangiare. Decidono, infatti, di non tornare nella casa della zia.

Kadir ha saputo che lo zio Orhan è ormai fuori pericolo, e, insieme ai suoi fratelli, decide di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dallo zio Sahin. Nel frattempo, Omer incontra il proprietario di una tavola calda, che, intuendo le difficoltà del ragazzo, gli regala i panini per lui e per i suoi fratelli.

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