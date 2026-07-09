Lo zio Orhan in seguito alla caduta durante una rissa, viene portato in ospedale e viene operato d'urgenza. Sengul si arrabbia con i nipoti del marito e li caccia di casa. I ragazzi dovranno affrontare un'altra notte in strada e con pochi soldi per mangiare. Decidono, infatti, di non tornare nella casa della zia.

Kadir ha saputo che lo zio Orhan è ormai fuori pericolo, e, insieme ai suoi fratelli, decide di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Adiyaman, dallo zio Sahin. Nel frattempo, Omer incontra il proprietario di una tavola calda, che, intuendo le difficoltà del ragazzo, gli regala i panini per lui e per i suoi fratelli.

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