I fratelli Eren prendono una decisione drastica: lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman dallo zio materno, Sahin.

Nel frattempo, Orhan affronta Sengul e la accusa di aver cacciato i suoi nipoti arrivando al punto di minacciare il divorzio. Anche tra i fratelli si creano momenti di tensione: Omer non tollera l'umiliazione e la situazione precaria in cui vivono e mette in discussione la scelta di restare dagli zii. Kadir, invece, è convinto che solo restando uniti potranno costruire un futuro diverso.

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