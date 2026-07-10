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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV10 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 13 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 13 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 16:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 13 luglio

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia

I fratelli Eren prendono una decisione drastica: lasciare Istanbul e trasferirsi ad Adiyaman dallo zio materno, Sahin.

Nel frattempo, Orhan affronta Sengul e la accusa di aver cacciato i suoi nipoti arrivando al punto di minacciare il divorzio. Anche tra i fratelli si creano momenti di tensione: Omer non tollera l'umiliazione e la situazione precaria in cui vivono e mette in discussione la scelta di restare dagli zii. Kadir, invece, è convinto che solo restando uniti potranno costruire un futuro diverso.

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