Omicidio Pierina, Valeria nel primo interrogatorio: "Louis mi ha detto che sarebbero venute fuori delle cose"

A Pomeriggio Cinque News si torna a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini. Nel corso della trasmissione condotta da Simona Branchetti, sono state riportate le parole dette da Valeria Bartolucci nel corso del primo interrogatorio fatto dal P.M. Daniele Paci, risalente allo scorso 5 novembre.

Si tratta di una delle primissime volte in cui Valeria parla del rapporto tra Manuela - la nuora di Pierina - e il marito Louis Dassilva e di come sia venuta a conoscenza della relazione tra i due.

"Mio marito mi ha detto 'guarda che verranno fuori delle cose perché Manuela è stata risentita e sono agli atti delle cose - questa la dichiarazione fatta da Valeria e riportata nel verbale - Non ha usato forse la parola agli atti però ha detto: 'è stato detto al P.M., quindi prima che lo sai dalla stampa, dai giornali, perché qualcosa già si muove'. (...) Siccome la storia della relazione io non l'ho mai saputa da mio marito, sempre un'ipotesi ventilata dalla stampa, era ovvio che i primi giorni l'ho interpretata come una maldicenza? Nel senso, per raggiungere quel tocco di squallore era una storia che già era raccapricciante, mi sono molto spesa sia con mio marito che con Manuela."

Nel verbale è presente anche il passaggio in cui Valeria parla del ritrovamento del corpo senza vita di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre.

"Nel messaggio che mi ha mandato c'era scritto: 'Hanno trovato la Piera… No, la Manuela ha trovato la Piera morta nel garage - dichiara la donna - E adesso c'è l'ambulanza, dappertutto non so cosa… forse voleva dire la polizia e l'ambulanza." Alla domanda posta dal P.M. se non le fosse sembrata strana questa cosa, Valeria risponde: "Inizialmente no, però ho pensato: una signora di 79 anni che sta in buona salute, però gli fosse venuto un infarto, una cosa… Anche perché la dicitura nei garage, la Manuela ha trovato la Piera morta nel garage, mi ha fatto pensare così, subito di primo acchito che poteva essere stata trovata stesa per terra nelle aree comuni, davanti al suo box."

Attualmente Valeria Bartolucci risulta essere indagata per stalking. Proprio ai microfoni di Pomeriggio Cinque News, dopo l'arresto del marito Louis Dassilva, la donna aveva espresso delle durissime parole su Manuela Bianchi che con Louis aveva intrapreso una relazione extraconiugale. "Penso che Manuela sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto. Una persona che non ha un principio morale, una dignità.", ha dichiarato Valeria.

