Un'estate ricca di novità su Canale 5: per la prima volta in tv la seconda stagione di My Home My Destiny e continuano le vicende dei protagonisti di Endless Love

A partire da lunedì 17 giugno, il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce di un grande novità: arriva per la prima volta in tv la seconda stagione di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Continuano poi le avventure dei personaggi di Endless Love, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 14.10 e nel weekend alle 14.45.

Gli attori di My home My Destiny

Protagonista assoluta è Demet Özdemir che ha conquistato l'amore e l'affetto del pubblico dopo aver preso parte, nel ruolo di Sanem Aydin, alla serie DayDreamer. Qui interpreta invece Zeynep Göksu, una donna alla continua ricerca di un equilibrio tra il mondo umile dell'infanzia e quello ricco della famiglia adottiva.

Il protagonista maschile ha il volto dell'attore turco İbrahim Çelikkol, che ha partecipato anche a Terra Amara. In questa serie è Mehdi, un uomo che rispecchia i tratti negativi di un rapporto relazionale: infatti, con Zeynep spesso si mostra geloso e rabbioso, con l'intento di tenerla sempre sotto controllo.

My Home My Destiny 2, la trama

La soap opera turca di grande successo (venduta in oltre 70 paesi nel mondo) è tratta da un'opera pubblicata dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una sua paziente.

Nella seconda stagione di My Home My Destiny, Zeynep cercherà di capire meglio se stessa e per farlo si rivolgerà a una psichiatra. Questo le servirà anche per affrontare meglio un colloquio di lavoro come avvocato.

Benal verrà rapita da Serhat, dopo aver avuto una forte discussione con Zeynep. A casa sono tutti preoccupati per lei, perché la donna è incinta e ha avuto delle complicanze.

Endless Love: Nihan e Kemal finalmente insieme

Intanto, proseguono le vicende di Nihan e Kemal, interpretati rispettivamente da Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nihan, in seguito a un duro scontro con Emir, si getta dal balcone dell'hotel, sotto gli occhi di Kemal. Nonostante la brutta caduta, riesce a riprendersi e a fuggire di nascosto con Kemal, anche grazie all'aiuto di Leyla.

Ma Emir non sta di certo a guardare e inizia a fare delle ricerche, con l'obiettivo di riprendersi sua moglie e uccidere Kemal.

