My home my destiny 2 per la prima volta su Canale 5 dal 17 giugno

Da lunedì 17 giugno, nel day-time di Canale 5, al via la seconda stagione di My home, my destiny

La seconda stagione di My home my destiny arriva per la prima volta su Canale 5.

Da lunedì 17 giugno, la serie con protagonisti Demet Özdemir (Daydreamer) e İbrahim Çelikkol (Terra amara) andrà in onda dal lunedì al venerdì nel day-time estivo di Canale 5 dopo la messa in onda di Endless Love.

Tratto da una storia vera, My home my destiny è l’adattamento televisivo di Camdaki Kiz, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una sua paziente.

La serie, venduta in oltre 70 paesi nel mondo, ha battuto diversi record e si è aggiudicata il premio per la miglior sceneggiatura all'International Izmir Festival.

Girata ad Istanbul, la serie si svolge tra Pier Loti, nel distretto di Beykoz, le spiagge del Bosforo, i quartieri di Balat e Eyüp e la costa di Scutari, accanto alla Torre della Fanciulla.

My home my destiny 2 per la prima volta su Canale 5

My home my destiny 2: anticipazioni della seconda stagione

Zeynep è alla vigilia di un importante colloquio di lavoro, e decide di recarsi da una psichiatra per cercare di capire meglio la sua vita: è innamorata di Medhi, ma forse si dedica troppo agli altri e poco a se stessa.

Faruk, spinto dalle minacce di suo padre, propone ad Emine di andare a vivere da sola in un appartamento che le prenderebbe per l'occasione. Emine non è d'accordo e dubita che Faruk voglia tenerla solo come amante.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE