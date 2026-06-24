Sorelle scomparse, il sindaco di Minturno: "La madre istruiva le figlie contro il padre"

"Io spero che le ragazze possano ritrovare una serenità mediatica. L’attenzione dovrà spostarsi sull’iter che ha portato a questi eventi. Bisogna capire il futuro della madre e dei famigliari delle ragazze. Anche il padre deve fare un percorso di rafforzamento della sua capacità genitoriale", spiega il sindaco. Valentina D'Acunto, madre delle ragazze, sarebbe stata fermata con l'accusa di sequestro di persona , insieme al nonno materno Marco D'Acunto e al compagno Vincenzo Esposito.

Ai microfoni di Morning News , parla il sindaco di Minturno (Latina) che è stato nominato tutore legale delle sorelle Alisya e Sara , scomparse e poi ritrovate dopo 14 giorni nell'appartamento di un'anziana zia acquisita a Formia.

"Tutto viene complicato dalla vicenda giudiziaria. C’è stato un sequestro di persona e non è la prima volta. Più volte c’è stata più volte interferenze della madre o della rete famigliare materna nel violare le disposizioni del tribunale", aggiunge il sindaco.

Riguardo il rapporto tra Alisya e Sara e il padre, il sindaco di Minturno critica le azioni di Valentina D'Acunto parlando di "un amore malato": "Il padre ha cercato in tutti i modi di avere un incontro con le figlie, si è rivolto al tribunale. Il padre aveva il diritto a mantenere un rapporto con le figlie. Anche attraverso degli incontri protetti. La mamma si è contrapposta anche agli incontri protetti, anche chiamando un'ambulanza. Sono stati trovati dei foglietti in cui la madre istruiva le figlie sulle risposte da dare anche in procedimenti penali avviati ingiustamente dalla madre. Qui parliamo di un amore malato".

Morning News aveva intervistato anche la zia acquisita delle sorelle che le avrebbe ospitate su richiesta della madre: "Loro erano libere a casa. Io penso che qualunque persona l’avrebbe aiutata. Sono venuti qui e mi hanno detto Ti posso chiedere un piacere? Ti posso lasciare un po’ le bambine? Le ragazze non mi hanno mai chiesto di uscire. La mamma non mi ha mai chiamato e non ci siamo mai sentite. Le ragazze guardavano la televisione. Non volevano tornare nella struttura e non volevano stare con il padre. Volevano stare con la mamma".

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