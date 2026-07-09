A Morning News, Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, torna a parlare del caso a distanza di settimane dall'assoluzione di Louis Dassilva, l'unico imputato per l'omicidio della donna avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini.

Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, Manuela lasciando intendere che la verità, quando arriverà, non sarà raccontata da lei. Bianchi torna anche sui tempi del suo racconto, reso alle autorità diciassette mesi dopo il delitto di Pierina Paganelli. La donna risponde puntando il dito contro un presunto doppio standard nel modo in cui vengono giudicate le testimonianze tardive: "Qua ci sono racconti che sono arrivati anche dopo molto più tempo. Qualcuno non ha raccontato subito le cose".

Manuela spiega il motivo per cui non ha parlato prima: "Perché mi sono trattenuta dal dire questa cosa subito".