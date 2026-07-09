Cedrangolo rilegge l'incipit della sua requisitoria del 2015, con la quale ebbe il coraggio di ammettere che gli indizi raccolti non erano sufficienti per condannare Alberto Stasi : "In questa sede, in queste aule, non si giudicano imputati, ma si giudicano sentenze. Non si decide se un imputato è colpevole o innocente, perché non abbiamo gli strumenti per deciderlo , ma si stabilisce se una sentenza è fatta bene o è fatta male. Se è fatta male si annulla, se è fatta bene si rigetta il ricorso".

L'intervista esclusiva arriva mentre la Procura di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis, avrebbe indicato Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi , e mentre la Procura Generale di Milano valuterebbe la richiesta di revisione del processo a carico dello stesso Stasi.

Il procuratore continua: "L'anello debole non era nessuno dei sette indizi di cui parlava la sentenza, ma era quello che l'appello bis riteneva il primo e grave indizio a carico dell'imputato, e cioè il tentativo di accreditare l'ipotesi dell'incidente domestico. E questo indizio, ritenuto il primo e grave, in realtà si è rivelata una bufala, un vero e proprio travisamento processuale".

I nuovi elementi dell'inchiesta bis escluderebbe la presenza di Stasi sulla scena del crimine: "Provo amarezza per una detenzione in realtà provocata da una decisione non adeguatamente motivata, e provo amarezza per un ignobile bagarre che è avvenuta a suo tempo e che adesso puntualmente si è ripropostasi".

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