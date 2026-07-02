A Morning News l'intervista esclusiva a Valeria Bartolucci e alla sua legale Chiara Rinaldi dopo la scarcerazione e l'assoluzione del marito Louis Dassilva nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Valeria racconta come ha vissuto le fasi del processo e i due anni passati dal marito nel carcere di Rimini: "Li ho vissuti con tanta ansia, mista a paura e speranza, mista a timore, ma alla fine con tanta tanta gioia e senso di sollievo. Sì, c'è stato un momento di scoramento, ma, come ho sempre detto, ho cercato di scindere le due vicende, la vicenda giudiziaria e da quella privata".

Riguardo a com'è la sua vita privata ora che Louis Dassilva è stato scarcerato, Valeria Bartolucci precisa: "Quello che succederà lo vedremo e al momento non sono nemmeno io in grado di deciderlo e di definirlo. La vicenda giudiziaria invece è un'altra cosa. Io sono una persona che è rimasta di fianco a un uomo che ho sempre saputo essere innocente e non essere l'assassino di Pierina Paganelli né tanto meno l'aggressore di Giuliano Saponi. Perché a mio modesto avviso le due cose sono riconducibili alla stessa mano e questa mano non è quella di Louis Dassilva".