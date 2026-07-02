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Forbidden Fruit

SERIE TV02 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 2 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 2 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 2 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 2 luglio

Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender cerca di incastrare Kerim facendogli incontrare Ihsan, ma l'uomo nega qualsiasi offerta di lavoro.

Caner viene a sapere che Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya e lo riferisce immediatamente a Ender. Fratello e sorella decidono di andare al ristorante per verificare di persona.

Yildiz, in difficoltà economica, vende dell'argenteria di Halit con l'aiuto di Asuman.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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