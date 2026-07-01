La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 1 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yigit vuole partire per l'America per raggiungere Lila e affrontare la situazione. Decide quindi di comunicarlo ai genitori.
Nel frattempo, Yildiz rischia di perdere i quadri di Halit, e cerca di nascondere la situazione con l'aiuto di Asuman e Aysel. Zehra decide di affidare i suoi soldi a Mert per investirli, mentre Ender invita Kerim a pranzo.
Sahika prosegue nell'organizzazione della cena di Kaya e Caner e chiede a Mert di indagare su luogo e partecipanti.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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