La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 2 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender vuole incastrare Kerim facendogli incontrare Ihsan, ma lui respinge qualsiasi offerta di lavoro.
Caner viene a sapere che Sahika ha organizzato una cena per presentare una donna a Kaya e avvisa Ender. Yildiz si trova in difficoltà dal punto di vista economico. Decide quindi di vendere dell'argenteria di Halit.
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