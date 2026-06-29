Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Sahika prosegue i preparativi per la festa di compleanno di Kaya e invita anche Kerim, Halit e Yildiz, con l'obiettivo di creare tensioni e irritare Ender.

Alla festa, Yildiz è sempre più a disagio per il comportamento freddo di Erim, che arriva a urtarla con rabbia e a rovesciarle addosso un drink. Halit lo rimprovera.

Erim si trasferisce a casa di Ender, la quale sospetta che il figlio nasconda qualcosa e lo spinge con l'inganno a rivelarle i motivi della sua rabbia nei confronti di Yildiz.

Halit ingaggia un uomo e lo incarica di scattare foto a Yildiz e Kerim, per avere le prove che si frequentano. Nel frattempo, Zera si accerta che Mert faccia fruttare i soldi di Asuman.

Halit porta avanti il suo piano di vendetta contro Yildiz ma Sahika rovina i piani.

