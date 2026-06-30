La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 1 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yigit prende una decisione: parte per gli Stati Uniti per raggiungere Lila e affrontare la situazione.
Nel mentre, Yildiz si ritrova ad affrontare un pignoramento e rischia di perdere i quadri di Halit. Zehra sceglie di affidare i suoi soldi a Mert con l'intento di fare un investimento.
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