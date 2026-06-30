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Forbidden Fruit

SERIE TV30 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 30 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 30 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 30 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 30 giugno

Baris Aytac (Caner) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Aytac (Caner) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika e Kaya discutono riguardo il periodo di crisi che sta affrontando Yigit, ancora scosso dopo la rottura con Lila. Sahika invita invita il nipote a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.

Nel mentre, Halit invita Kerim a casa per cena, per rimediare al precedente incontro andato male.

Ender ha il sospetto che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim.

Infine, Caner ed Emir scoprono Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo, ma passano il resto della serata insieme e si ubriacano anche loro.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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