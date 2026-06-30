La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 30 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sahika e Kaya discutono riguardo il periodo di crisi che sta affrontando Yigit, ancora scosso dopo la rottura con Lila. Sahika invita invita il nipote a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.



Nel mentre, Halit invita Kerim a casa per cena, per rimediare al precedente incontro andato male.



Ender ha il sospetto che Kerim stia tramando qualcosa e inizia a indagare sul suo rapporto con Ihsan Yildirim.



Infine, Caner ed Emir scoprono Yigit ubriaco e cercano di aiutarlo, ma passano il resto della serata insieme e si ubriacano anche loro.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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