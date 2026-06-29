La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 29 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mert aiuta Zehra per investire dei risparmi, e le promette di aiutarla in cambio di discrezione. Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e accusa i suoi genitori per aver rovinato la sua relazione.
Sahika manipola un audio per alimentare ulteriormente la tensione tra Yildiz ed Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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