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Forbidden Fruit

SERIE TV29 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 29 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 29 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 29 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 29 giugno

Mert aiuta Zehra per investire dei risparmi, e le promette di aiutarla in cambio di discrezione. Yigit scopre che Lila è partita per gli Stati Uniti e accusa i suoi genitori per aver rovinato la sua relazione.

Sahika manipola un audio per alimentare ulteriormente la tensione tra Yildiz ed Ender.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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