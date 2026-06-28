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Forbidden Fruit

SERIE TV28 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 28 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 28 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 28 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 28 giugno

Yildiz scopre che Ender l'ha bloccata sui social e decide di affrontarla. Il confronto tra le due degenera in una lite durante la quale Yildiz viene accusata di voler sposare Halit per interesse e di amare Kerim.

L'arrivo improvviso di Halit ed Erim la lascia nel dubbio che abbiano sentito tutto.

Yildiz scopre da Mert di aver perso una grossa somma di denaro e, non sapendo come pagare la sanzione, si confida con Kaya, che le promette aiuto.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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