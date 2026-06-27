La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 27 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz si sfoga con sua mamma e successivamente con Lila, che è in crisi con Yigit. Sahika viene a conoscenza del piano e inizia a insinuare dubbi in Halit riguardo Yildiz.
Kerim decide di chiudere i rapporti con Mert dopo un ultimo affare.
Durante la cena, Yildiz e Sahika si provocano senza arrivare a una verità. Ender si sente tradita e decide così di dichiarare guerra a Yildiz.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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