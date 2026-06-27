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Forbidden Fruit

SERIE TV27 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 27 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 27 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 27 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 27 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz si sfoga con sua mamma e successivamente con Lila, che è in crisi con Yigit. Sahika viene a conoscenza del piano e inizia a insinuare dubbi in Halit riguardo Yildiz.

Kerim decide di chiudere i rapporti con Mert dopo un ultimo affare.

Durante la cena, Yildiz e Sahika si provocano senza arrivare a una verità. Ender si sente tradita e decide così di dichiarare guerra a Yildiz.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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