La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 27 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz si confida prima con sua madre e poi con Lila, che sta attraversando un momento di crisi con Yigit.
Nel frattempo, Sahika scopre il piano e insinua nuovi sospetti in Halit nei confronti di Yildiz. Intanto, Kerim decide di interrompere definitivamente ogni rapporto con Mert, ma prima intende concludere un ultimo affare con lui.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google