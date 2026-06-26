La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 26 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Erim e Mert tornano a scontrarsi e il loro rapporto è sempre più debole. Yildiz invita Sahika a cena. Inoltre, confida ad Emir di voler smascherare Sahika sul divorzio di Kaya ed Ender.
Kerim avverte Yildiz sugli investimenti che vengono gestiti da Mert. Proprio in questo momento tra i due emerge una forte tensione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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