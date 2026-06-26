Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV26 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 26 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 26 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 26 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 26 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Erim e Mert tornano a scontrarsi e il loro rapporto è sempre più debole. Yildiz invita Sahika a cena. Inoltre, confida ad Emir di voler smascherare Sahika sul divorzio di Kaya ed Ender.

Kerim avverte Yildiz sugli investimenti che vengono gestiti da Mert. Proprio in questo momento tra i due emerge una forte tensione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì alla domenica alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche